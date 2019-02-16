Американка Шиффрин в четвёртый раз подряд выиграла слалом на чемпионатах мира

Американская горнолыжница Микаэла Шиффрин одержала победу в слаломе на чемпионате мира в Оре (Швеция). Для 23-летней спортсменки эта золотая медаль стала пятой на первенствах мира.

Шиффрин победила с результатом 1 минута 57,05 секунды по сумме двух попыток. Второй стала хозяйка соревнований Анна Свенн-Ларссон, уступившая чемпионке 0,58 секунды. Тройку призёров замкнула словацкая горнолыжница Петра Вльгова, проигравшая Шиффрин 1,03 секунды.

Лучшей среди россиянок стала Екатерина Ткаченко, занявшая 26-е место (+8,11). Россиянка Ксения Алопина — на 33-м месте (+11,43).

Отметим, Шиффрин стала первой спортсменкой в истории горнолыжного спорта, кому удалось выиграть четыре титула подряд в одной дисциплине на чемпионатах мира. Ранее американка побеждала в слаломе в 2013, 2015 и 2017 годах.

Горнолыжный спорт. Чемпионат мира. Оре, Швеция

Женщины, слалом

1. Микаэла Шиффрин (США) — 1.57,05.

2. Анна Свенн-Ларссон (Швеция) — +0,58.

3. Петра Вльгова (Словакия) — +1,03...

26. Екатерина Ткаченко (Россия) — +8,11...

33. Ксения Алопина (Россия) — +11,43.

Чемпионат мира по горнолыжному спорту завершится завтра, 17 февраля.