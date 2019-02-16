Шпынева — 15-я на этапе КМ по прыжкам с трамплина в Оберстдорфе

Россиянка Анна Шпынева заняла 15-е место на этапе Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина в Оберстдорфе (Германия). 17-летняя спортсменка «улетела» на 104 м в первой попытке, на 119 м — во второй и набрала по сумме двух прыжков 201,5 балла.

Победу одержала норвежка Марен Лундбю, в её активе 270,5. Второй стала немка Катарина Альтхаус (270,1). Словенка Урша Богатай замкнула тройку призёров (244,1).

Во вторую попытку отобрались ещё две россиянки: Софья Тихонова заняла итоговое 23-е место (176,5), Ксения Каблукова — 29-е (136,8).

Прыжки на лыжах с трамплина. Кубок мира. Оберстдорф, Германия

Женщины, большой трамплин

1. Марен Лундбю (Норвегия) – 270,5 балла.

2. Катарина Альтхаус (Германия) – 270,1.

3. Урша Богатай (Словения) – 244,1…

15. Анна Шпынева (Россия) – 201,5…

23. Софья Тихонова (Россия) – 176,5…

29. Ксения Каблукова (Россия) — 136,8.

Второй старт на этапе в Оберстдорфе состоится завтра, 17 февраля.