Чистяков — 3-й на дистанции 1000 м на юниорском ЧМ по конькобежному спорту

Российский конькобежец Степан Чистяков стал бронзовым призёром чемпионата мира среди юниоров, который проходит в Базельга-ди-Пине (Италия), на дистанции 1000 м.

Чемпионом мира с результатом 1 минута 11,25 секунды стал голландец Янно Ботман. Серебряную медаль выиграл представитель Южной Кореи Чон Чжэ Вон (+0,35). Россиянин уступил победителю соревнований 0,67 секунды.

В топ-10 вошли ещё два представителя России: Сергей Логинов показал пятый результат (+0,78), Артём Арефьев стал девятым (+1,47).

Конькобежный спорт. Чемпионат мира среди юниоров. Базельга-ди-Пине, Италия

Юниоры, 1000 м

1. Янно Ботман (Нидерланды) – 1.11,25.

2. Чон Чжэ Вон (Республика Корея) – +0,35.

3. Степан Чистяков (Россия) – +0,67…

5. Сергей Логинов (Россия) — +0,78…

9. Артём Арефьев (Россия) — +1,47…

21. Николай Трусов (Россия) — +2,41.

Чемпионат мира среди юниоров завершится в воскресенье, 17 февраля.