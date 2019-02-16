Конькобежец Алдошкин выиграл бронзу на дистанции 5000 м на ЧМ среди юниоров

Российский конькобежец Даниил Алдошкин стал бронзовым призёром чемпионата мира среди юниоров, который проходит в Базельга-ди-Пине (Италия), на дистанции 5000 м.

Чемпионом мира с результатом 6 минут 41,51 секунды стал немец Лукас Манн. Серебряную медаль выиграл норвежец Халлгейр Энгебротен (+0,90). Россиянин уступил победителю соревнований 4,54 секунды.

Десятку лучших замкнул россиянин Степан Чистяков, уступивший победителю 12,21 секунды.

Конькобежный спорт. Чемпионат мира среди юниоров. Базельга-ди-Пине, Италия

Юниоры, 5000 м

1. Лукас Манн (Германия) – 6.41,51.

2. Халлгейр Энгебротен (Норвегия) – +0,90.

3. Даниил Алдошкин (Россия) – +4,54…

10. Степан Чистяков (Россия) — +12,21…

19. Сергей Логинов (Россия) — +21,26.

Чемпионат мира среди юниоров завершится в воскресенье, 17 февраля.