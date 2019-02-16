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Конькобежец Чистяков — серебряный призёр юниорского ЧМ в многоборье

Конькобежец Чистяков — серебряный призёр юниорского ЧМ в многоборье
Другие / Конькобежный спорт

Российский конькобежец Степан Чистяков стал серебряным призёром в многоборье на чемпионате мира среди юниоров, который проходит в Базельга-ди-Пине (Италия).

На первенстве мира многоборье состоит из четырёх дистанций: 500, 1000, 1500 и 5000 м.

Победителем соревнований стал представитель Южной Кореи Чон Чжэ Вон, набравший по сумме четырёх дисциплин 150,278 балла. В активе российского спортсмена 151,858 балла. Тройку призёров замкнул хозяин соревнований Франческо Бетти (151,912).

Россиянин Сергей Логинов показал пятый результат (152,168).

Конькобежный спорт. Чемпионат мира среди юниоров. Базельга-ди-Пине, Италия
Юниоры, многоборье
1. Чон Чжэ Вон (Республика Корея) – 150,278 балла.
2. Степан Чистяков (Россия) – 151,858.
3. Франческо Бетти (Италия) – 151,912...
5. Сергей Логинов (Россия) — 152,168.

Ранее Чистяков выиграл бронзовую медаль на дистанции 1000 м.

Чемпионат мира среди юниоров завершится в воскресенье, 17 февраля.

Чистяков — 3-й на дистанции 1000 м на юниорском ЧМ по конькобежному спорту
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