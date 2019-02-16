Российские райдеры выиграли домашний этап ЧМ по скоростному спуску на коньках

Пятеро отечественных спортсменов завоевали награды этапа чемпионата мира по скоростному спуску на коньках ATSX-250 в России. За победу в гонке на 454-метровом треке с естественным льдом, сконструированном на горнолыжном комплексе «Уктус» в Екатеринбурге, сражались райдеры из шести стран: Латвии, Германии, Финляндии, Швейцарии, Японии и России.

В мужском зачёте победу праздновал Денис Новожилов из Ангарска. Среди женщин первенствовала Виктория Сенотрусова из Санкт-Петербурга.

Новожилов показал лучшее время в квалификации, а затем победил абсолютно во всех заездах, включая решающий. В финальной гонке Денис опередил соотечественников, Дмитрия Мурлычкина и Филиппа Романова, а также финна Миику Мяттинена.

«В Екатеринбург ехал только за первым местом. Лишь когда приехал в финальном забеге первым, с облегчением выдохнул. Этот сезон задался не очень. Но это первое место добавило мне задора готовиться к следующему сезону на полную. Очень рад, что было много зрителей. Такая крутая трансляция, поддержка, поздравления, комментарии! Приятно было выступать. Это то, ради чего мы занимаемся этим спортом», – отметил Новожилов.

Прогресс россиянок в сезоне-2018/19 неоспорим. Золото в Екатеринбурге разыграли Сенотрусова и Татьяна Леушина, которые входят в топ-15 зачёта чемпионата мира по скоростному спуску на коньках. Тройку призёров замкнула россиянка Анжела Миллер.

Результаты ATSX-250 в Екатеринбурге. Мужчины

1. Денис Новожилов (Россия)

2. Дмитрий Мурлычкин (Россия)

3. Миика Мяттинен (Финляндия)

Женщины

1. Виктория Сенотрусова (Россия)

2. Татьяна Леушина (Россия)

3. Анжела Миллер (Россия)

Общий зачёт чемпионата мира. Мужчины

1. Кэмерон Нааз (США) – 2250 очков

2. Скотт Кроксалл (Канада) – 2150 очков

3. Кайл Кроксалл (Канада) – 2125 очков…

13. Герман Титов (Россия) – 1147,5 очков…

22. Дмитрий Мурлычкин (Россия) – 847,5 очков…

24. Денис Новожилов (Россия) – 772,5 очка…

43. Егор Тутариков (Россия) – 400,125 очков…

58. Владислав Кочуков (Россия) – 331,5 очков…

63. Павел Крюков (Россия) – 320 очков

Женщины

1. Жаклин Лежер (Канада) – 2350 очков.

2. Амарда Трунцо (США) – 2250 очков.

3. Анаис Моран (Швейцария) – 2225 очков…

9. Виктория Сенотрусова (Россия) – 1200 очков…

13. Татьяна Леушина (Россия) – 975 очков.