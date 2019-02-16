Скелетонист Третьяков стал первым на этапе КМ в США и возглавил общий зачёт

Российский скелетонист Александр Третьяков стал победителем шестого этапа Кубка мира, который проходил в Лейк-Плэсиде (США).

По сумме двух заездов олимпийский чемпион 2014 года одержал победу с результатом 1 минута 47,19 секунды. Второе место занял латвийский скелетонист Мартинс Дукурс (+0,14), третьим стал представитель Южной Кореи Юн Сун Бин (+0,25).

Серебряный призёр Олимпийских игр 2018 года Никита Трегубов остановился в шаге от пьедестала (+0,56).

Скелетон. Кубок мира. Шестой этап. Лейк-Плэсид, США

Мужчины

1. Александр Третьяков (Россия) — 2.16,16.

2. Мартинс Дукурс (Латвия) — +0,14.

3. Юн Сун Бин (Республика Корея) — +0,25.

4. Никита Трегубов (Россия) — +0,56…

14. Владислав Марченков (Россия) — +2,00.

Финальные этапы Кубка мира пройдут в Калгари (Канада) с 23 по 24 февраля. Третьяков с 1269 баллами возглавляет борьбу за «Хрустальный глобус», опережая Юн Сун Бина (1245) на 24 очка. Трегубов, в активе которого 1161 балл, находится на третьем месте.