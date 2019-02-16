«Летающий» лыжник Климов — седьмой на этапе Кубка мира в Виллингене

Немецкий «летающий» лыжник Карл Гайгер одержал победу на этапе Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина в Виллингене (Германия).

Победитель соревнований в первой попытке «улетел» на 142 м, а второй — на 150,5 м. По итогам двух раундов немец набрал 311,1 балла. Второе место занял трёхкратный олимпийский чемпион поляк Камиль Стох (307,1), лидер общего зачёта Кубка мира японец Рёю Кобаяси замкнул тройку призёров (304,7).

Россиянин Евгений Климов занял седьмое место, прыгнув в первой попытке на 138,5 м, а во второй на — 143 м. По сумме двух прыжков российский «летающий» лыжник набрал 289,2 балла.

Прыжки на лыжах с трамплина. Кубок мира. Виллинген, Германия

Мужчины

1. Карл Гайгер (Германия) — 311,1.

2. Камиль Стох (Польша) — 307,1.

3. Рёю Кобаяси (Япония) — 304,7...

7. Евгений Климов (Россия) — 289,2.

Второй старт в Виллингене состоится в воскресенье, 17 февраля.