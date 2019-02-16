Херрман выиграла гонку преследования на этапе КМ в США, Кайшева — 11-я

Немецкая биатлонистка Денизе Херрман выиграла гонку преследования на 10 км на восьмом этапе Кубка мира в Солт-Лейк-Сити (США). Её соотечественница Франциска Хильдебранд заняла второе место. Финка Кайса Мякяряйнен замкнула тройку призёров.

Лучшей среди российских биатлонисток стала Ульяна Кайшева, не допустившая ни одного промаха и поднявшаяся с 20-го места на 11-е (+1.28,8). Ещё одна россиянка, Маргарита Васильева, замкнула топ-15 (+1.54,8).

Лидер Кубка мира итальянка Доротея Вирер заняла 20-е место, промахнувшись 8 раз и уступив Херрман более двух минут.

«Чемпионат» вёл текстовую трансляцию гонки.

Кубок мира. Восьмой этап. Солт-Лейк-Сити, США

Женщины, гонка преследования

1. Денизе Херрман (Германия) — 28.03,4 (0+0+1+1).

2. Франциска Хильдебранд (Германия) — +4,2 (0+0+0+1).

3. Кайса Мякяряйнен (Финляндия) — +16,5 (2+0+1+0).

4. Марте Рёйселанд (Норвегия) — +27,0 (1+2+1+0).

5. Анастасия Кузьмина (Словакия) — +27,0 (0+2+2+0).

6. Лиза Виттоцци (Италия) — +55,6 (0+0+0+2).

7. Моника Хойниш (Польша) — +59,9 (0+0+2+1).

8. Камила Жук (Польша) — +1.16,0 (1+1+0+0).

9. Вероника Виткова (Чехия) — +1.19,5 (0+0+0+0).

10. Селия Эмонье (Франция) — +1.27,9 (0+1+2+0).

11. Ульяна Кайшева (Россия) — +1.28,8 (0+0+0+0)...

15. Маргарита Васильева (Россия) — +1.54,8 (1+1+0+0)...

20. Доротея Вирер (Италия) — +2.22,2 (3+1+1+3)...

49. Лейсан Бикташева (Россия) — +5.08,4 (2+0+1+1).