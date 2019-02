Биатлонистка Васнецова удалила страницу в «Инстаграме» после скандального поста

Российская биатлонистка Валерия Васнецова удалила свою страницу в «Инстаграме» после истории со скандальным постом, написанным в ответ на критику болельщиков. В эстафетной гонке в Кэнморе спортсменка проиграла три минуты на шести километрах.

«Всех желающих, кто настоятельно рекомендовал мне больше никогда не брать в руки оружие и забыть про спорт, приглашаю принять участие вместо меня!!! А я буду лежать на кровати, наслаждаясь вкусом сырных чипсов, и «искренне» вас поддерживать. You are welcome, my friends!» – написала Валерия в День всех влюблённых.

В том спринте (уже на этапе Солт-Лейк-Сити), принять участие в котором биатлонистка призывала болельщиков, Валерия, допустив два промаха стала 48-й, но на старт гонки преследования по состоянию здоровья не вышла.

Васнецова — критикам: приглашаю принять участие в спринте вместо меня!