Васильева: понимала, что промахи отодвигают меня назад, — надо было попадать

Российская биатлонистка Маргарита Васильева прокомментировала своё выступление в гонке преследования на восьмом этапе Кубка мира по биатлону, в которой она пришла к финишу 15-й.

«Сама ошибалась на первых огневых рубежах. Сначала как будто глаз немного заплыл, выстрелила, проморгалась, а потом уже дальше начала стрелять. На второй „лёжке“ обрабатывала первый выстрел и поняла, что делаю неправильно. Потом уже начала дорабатывать каждый выстрел чётко. Понимала, что каждый промах отодвигает меня далеко назад, и поэтому надо было на „стойках“ чётко выцеливать и попадать.

Удовлетворение от гонки есть. Но во время гонки мне кричали, чтобы я постаралась догнать шведку. А я думаю: «Она так далеко, что просто не хватит сил». Но в итоге смотрела, что приближаюсь и приближаюсь. Попробовала закуситься, но она со мной не закусилась, сразу сдалась. В итоге я её объехала. Мне кричат: «Попробуй уже чешку догнать». Но чешка уже уехала на спуске. Подсказывали: «Садись ниже, ниже». Но немного не получилось. По-моему, моё состояние улучшилось. Но надо ещё посмотреть. Финишный круг удалось пройти, не сбавляя темпа», — сказала Васильева в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, гонку преследования выиграла немецкая биатлонистка Денизе Херрман. Васильева уступила победительнице 1 минуту 54 секунды.