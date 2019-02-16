Белозёров: в мужском пасьюте будем отчасти рассчитывать на Гараничева

Тренер сборной России по биатлону Сергей Белозёров рассказал о задачах мужской команды на гонку преследования на этапе Кубка мира в Солт-Лейк-Сити.

«Спринтерская гонка прошла не совсем так, как хотелось бы. Погодные условия были отрицательные, но не только для нас, а для всех. Обсудили, сделали выводы по сервис-группе и индивидуально по спортсменам. Сегодня, считаю, погода идеальная, практически нет ветра, солнечно. Судя по тому, как сервис-группа поработала с лыжами у девушек, претензий нет. Думаю, ребята дадут бой. Минимальная задача — улучшить свои стартовые позиции каждому. И мы будем отчасти рассчитывать на Гараничева», — сказал Белозёров в эфире «Матч ТВ».

По итогам женского пасьюта лучшая из россиянок Ульяна Кайшева поднялась с 20-го места на 11-е. У мужчин первый из россиян Евгений Гараничев стартует 15-м, через 1 минуту 7 секунд после лидера.