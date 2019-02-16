Виттоцци обошла Вирер в общем зачёте Кубка мира по биатлону

Итальянская биатлонистка Доротея Вирер уступила лидерство в общем зачёте Кубка мира своей соотечественнице Лизе Виттоцци.

Вирер, в активе которой 706 очков, всего 7 баллов уступает Виттоции (713). На текущем третьем месте идёт норвежка Марте Рёйселанд (640).

Лучшая из россиянок Ирина Старых, пропускающая этап в США, опустилась с 19-го места на 22-е.

Биатлон. Кубок мира. Женщины. Общий зачёт

1. Лиза Виттоцци (Италия) — 713 очков.

2. Доротея Вирер (Италия) — 706.

3. Марте Рёйселанд (Норвегия) — 640.

4. Анастасия Кузьмина (Словакия) — 620.

5. Кайса Мякяряйнен (Финляндия) — 545.

6. Паулина Фиалкова (Словакия)— 526.

7. Моника Хойниш (Польша) — 468.

8. Ирина Кривко (Беларусь) — 427.

9. Ханна Эберг (Швеция) — 423.

10. Анаис Шевалье (Франция) — 421...

22. Ирина Старых (Россия) — 307…

25. Екатерина Юрлова-Перхт (Россия) — 284…

32. Евгения Павлова (Россия) — 160…

34. Маргарита Васильева (Россия) — 155...

41. Светлана Миронова (Россия) — 133…

49. Ульяна Кайшева (Россия) — 82.

50. Валерия Васнецова (Россия) — 81.