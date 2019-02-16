Фристайлист Никитин — победитель этапа КМ по лыжной акробатике в Москве

Российский фристайлист Станислав Никитин стал победителем этапа Кубка мира в Москве. Бронзовый призёр чемпионата мира 2019 года в командном первенстве набрал за прыжок «сальто назад с двойным твистом, сальто с твистом, сальто с твистом» 128,96 балла.

Второе место занял китаец Ван Синьди, получивший от судей 123,08 балла. Тройку призёров замкнул швейцарский спортсмен Ноэ Рот (119,91). Ещё один россиянин, Павел Кротов, остановился в шаге от пьедестала почёта, показав четвёртый результат (101,81). Действующий чемпион мира в этой дисциплине Максим Буров стал седьмым (109,29).

У женщин триумфатором соревнований стала действующая чемпионка мира Александра Романовская, набравшая за свой прыжок 105,93 балла. Второе место заняла австралийка Лора Пил (97,64), на третьем месте расположилась китаянка Сюй Мэнтао (89,88). Лучшей среди россиянок стала серебряный призёр чемпионата мира Любовь Никитина, показавшая шестой результат (46,62).

Фристайл. Кубок мира. Москва, Россия

Мужчины, акробатика

1. Станислав Никитин (Россия) — 128,96 балла.

2. Ван Синьди (Китай) — 123,08.

3. Ноэ Рот (Швейцария) — 119,91.

4. Павел Кротов (Россия) — 101,81.

7. Максим Буров (Россия).

Женщины, акробатика

1. Александра Романовская (Беларусь) — 105,93 балла.

2. Лора Пил (Австралия) — 97,64.

3. Сюй Мэнтао (Китай) — 89,88.

6. Любовь Никитина (Россия) — 46,62.

Видео прыжка Станислава Никитина можно посмотреть в «инстаграме» FIS Freestyle.