«Динамо-Виктор» и «Университет-Нева» вышли в четвертьфинал Кубка вызова

Две российские команды вышли в четвертьфинал мужского Кубка вызова по гандболу. «Динамо-Виктору» в ответном матче на своей площадке предстояло решить непростую задачу, так как в гостях ставропольская команда уступила норвежскому «Арендалу» с разницей в шесть мячей — 21:27. Задачу российский клуб перевыполнил, выиграв со счётом 31:22. Самым результативным в составе хозяев стал Руслан Дашко, забивший 8 мячей, 5 раз отличился Виталий Мазуров.

Накануне в четвертьфинал по итогам двух матчей вышла команда «Университет-Нева». Питерские гандболисты выиграли обе встречи. В домашнем матче по 5 мячей в составе хозяев забили Виктор Бабкин и Кирилл Воронин.

Своих будущих соперников российские команды узнают после жеребьёвки, намеченной на 19 февраля.

Гандбол. Кубок вызова. Мужчины

1/8 финала. Ответные матчи

«Динамо-Виктор» (Россия) — «Арендал» (Норвегия) — 31:22 (18:13).

Первый матч — 21:27.

«Университет-Нева» (Россия) — «Поважска Быстрица» (Словакия) — 25:24 (11:8).

Первый матч — 31:21.