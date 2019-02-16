Сборная России по бадминтону — третья на ЧЕ среди смешанных команд

Российские бадминтонисты уступили сборной Германии со счётом 1:3 в полуфинальном матче чемпионата Европы среди смешанных команд, который проходит в Копенгагене (Дания), и стали обладателями бронзовых наград турнира.

Единственное очко в копилку российской команды принёс Владимир Мальков, обыгравший в трёх партиях Кая Шефера со счётом 21:13, 14:21, 21:16.

Три других матча завершились для россиян отрицательно: Марк Ламсфусс и Изабель Херттрих оказались сильнее Владимира Иванова и Екатерины Болотовой, выиграв в двух сетах — 22:20, 21:10. Призёр чемпионатов Европы Евгения Косецкая в трёх партиях потерпела поражение от Ивонн Ли — 21:17, 16:21, 17:21. В решающем матче Владимир Иванов и Иван Созонов проиграли Марку Ламсфуссу и Марвину Зайделю в двух сетах — 14:21, 19:21.

Отметим, что на групповом этапе сборная России взяла верх над немцами со счётом 5:0.

В финальном матче команда Германии сыграет с 16-кратными чемпионами Европы датчанами, уверенно обыгравшими сборную Нидерландов со счётом 3:0.

Напомним, на предыдущем чемпионате Европы, который проходил в Польше в 2017 году, российские бадминтонисты стали серебряными призёрами соревнований.