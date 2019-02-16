Вирер сохранила лидерство в зачёте гонок преследования, Старых — 20-я

Итальянская биатлонистка Доротея Вирер, занявшая 20-е место в гонке преследования на этапе Кубка мира в Солт-Лейк-Сити (США), продолжает возглавлять борьбу за «Малый хрустальный глобус». На её счету 277 очков. Второе место занимает её соотечественница, лидер общего зачёта Лиза Виттоцци (270). На третьем месте располагается финка Кайса Мякяряйнен (228).

Лучшей среди россиянок в зачёте гонок преследования идёт Ирина Старых (20-е место), пропускающая этапы в Северной Америке. В её активе 98 баллов.

Биатлон. Кубок мира. Женщины, зачёт гонок преследования

1. Доротея Вирер (Италия) – 277 баллов.

2. Лиза Виттоцци (Италия) – 270.

3. Кайса Мякяряйнен (Финляндия) – 228.

4. Марте Рёйселанд (Норвегия) – 226.

5. Анастасия Кузьмина (Словакия) – 211.

6. Паулина Фиалкова (Словакия) – 148.

7. Ирина Кривко (Беларусь) – 148.

8. Франциска Хильдебранд (Германия) – 144.

9. Лена Хекки (Швейцария) – 143.

10. Денизе Херманн (Германия) – 140…

20. Ирина Старых (Россия) – 98…

23. Екатерина Юрлова-Перхт (Россия) – 93…

28. Евгения Павлова (Россия) – 82.

29. Маргарита Васильева (Россия) – 75…

46. Ульяна Кайшева (Россия) – 30…

58. Лариса Куклина (Россия) – 14…

66. Валерия Васнецова (Россия) – 10.