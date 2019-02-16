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Победа Херрман и смена лидера Кубка мира — в обзоре пасьюта в Солт-Лейк-Сити

Победа Херрман и смена лидера Кубка мира — в обзоре пасьюта в Солт-Лейк-Сити
Другие / Биатлон

Представляем видеообзор женской гонки преследования на 10 км на восьмом этапе Кубка мира в Солт-Лейк-Сити (США).

Немецкая биатлонистка Денизе Херрман, допустив всего два промаха на четырёх огневых рубежах, поднялась с седьмого места после спринта на итоговое первое. Её соотечественница Франциска Хильдебранд, забежав на один штрафной круг, заняла второе место. Замкнула тройку призёров финка Кайса Мякяряйнен.

Лучшей среди российских биатлонисток стала Ульяна Кайшева, не допустившая ни одного промаха и поднявшаяся с 20-го места на 11-е. Ещё одна россиянка, Маргарита Васильева, с двумя ошибками в стрельбе замкнула топ-15

Лидировавшая в Кубке мира итальянка Доротея Вирер с 8 промахами заняла 20-е место и уступила жёлтую майку соотечественнице Лизе Виттоцци, которая с двумя штрафными кругами стала шестой.

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