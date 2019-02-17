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Гараничев пропустил старт гонки преследования на этапе КМ в Солт-Лейк-Сити

Гараничев пропустил старт гонки преследования на этапе КМ в Солт-Лейк-Сити
Другие / Биатлон

Лучший из россиян по итогам спринтерской гонки на восьмом этапе Кубка мира по биатлону в Солт-Лейк-Сити (США) Евгений Гараничев не вышел на старт гонки преследования. Гараничев должен был стартовать 15-м, через 1 минуту 7 секунд после лидера – норвежца Ветле Шоста Кристиансена. Но первым из россиян в гонку ушёл Александр Поварницын под 24-м стартовым номером.

Как сообщил комментатор Дмитрий Губерниев, Гараничев опоздал на старт – перепутал время, за что был дисквалифицирован.

Таким образом, в гонке преследования вместо пяти россиян выступают только четверо: Александр Поварницын, Александр Логинов, Эдуард Латыпов и Юрий Шопин.

«Чемпионат» ведёт прямую текстовую трансляцию соревнований.
Текстовая онлайн-трансляция мужской гонки преследования на этапе Кубка мира по биатлону в Солт-Лейк-Сити

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