Логинов: в шоке от двух ошибок на «лёжке»

Лучший среди российских биатлонистов в гонке преследования на этапе Кубка мира в США Александр Логинов подвёл итоги пасьюта, в котором, допустив три промаха, занял седьмое место.

«Вчера самочувствие было сложное, больше отдыхал после гонки, не делал никаких кроссиков, пытался мобилизовать силы. Сегодня нужно было просто справиться со стрельбой. Я в шоке от двух ошибок на «лёжке», на мой взгляд, стрельба была очень уверенная, не знаю, что произошло. Если бы не эти два штрафа, можно было бы бороться за высокие места. Ветер был, но на «стойке» боролись. Как понимаю, много штрафа сегодня, но у меня получилось справиться.

Перед стартом было сильное солнце и растопило трассу, селитрой посыпали, она немножко прихватила. Начали бежать, солнце ушло и куски льда просто оставались на трассе. Это достаточно опасно, я несколько раз чуть не упал», — сказал Логинов в эфире «Матч ТВ».