Гараничев: со мной ничего не случилось, просто опоздал на старт. Извините!

Российский биатлонист Евгений Гараничев извинился за то, что из-за опоздания не вышел на старт гонки преследования на восьмом этапе Кубка мира по биатлону в Солт-Лейк-Сити (США).

«Со мной ничего не случилось. Просто опоздал на старт. Извините!!!» — написал 31-летний спортсмен.

Пост доступен в «инстаграме» Евгения Гараничева.

Напомним, Гараничев должен был стартовать 15-м, через 1 минуту 7 секунд после лидера – норвежца Ветле Шоста Кристиансена. Но первым из россиян в гонку ушёл Александр Поварницын под 24-м стартовым номером.

Победителем гонки стал французский биатлонист Кентен Фийон Майе. Второе место занял обладатель первого стартового номера, норвежец Ветле Шоста Кристиансен. Тройку призёров замкнул ещё один француз Симон Детьё.