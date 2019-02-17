Победа Фийона Майе и Бё в шаге от пьедестала — в обзоре мужского пасьюта в США

Французский биатлонист Кентен Фийон Майе выиграл гонку преследования на 12,5 км на восьмом этапе Кубка мира в Солт-Лейк-Сити (США). Второе место занял обладатель первого стартового номера, норвежец Ветле Шоста Кристиансен. Тройку призёров замкнул ещё один француз — Симон Детьё.

Лидер общего зачёта Кубка мира норвежец Йоханнес Бё остановился в шаге от пьедестала, допустив пять промахов на двух последних огневых рубежах.

Больше видео о биатлоне на сайте Kalashnikov.Media.

Кубок мира. Восьмой этап. Солт-Лейк-Сити, США

Мужчины, гонка преследования, 12,5 км

1. Кентен Фийон Майе (Франция) — 30.55,8 (0+0+0+0).

2. Ветле Шоста Кристиансен (Норвегия) — +25,9 (0+1+0+0).

3. Симон Детьё (Франция) — +47,3 (0+1+1+1).

4. Йоханнес Бё (Норвегия) — +1.37,7 (0+0+2+3).

5. Эрик Лессер (Германия) — +1.55,1 (0+0+2+2).

6. Беньямин Вегер (Швейцария) — +2.11,4 (0+2+1+0).

7. Александр Логинов (Россия) — +2.16,5 (0+2+0+1).

8. Скотт Гоу (Канада) — +2.21,2 (0+0+0+0).

9. Бенедикт Долль (Германия) — +2.22,7 (0+1+1+3).

10. Шон Доэрти (США) — +2.22,8 (0+3+0+0)…

32. Александр Поварницын (Россия) — +4.36,6 (0+2+1+2)…

45. Эдуард Латыпов (Россия) — +6.18,8 (1+0+3+2)…

47. Юрий Шопин (Россия) — +6.32,8 (1+1+2+2).