Шопин: впечатления от пасьюта негативные, мои результаты говорят сами за себя

Российский биатлонист Юрий Шопин подвёл итоги гонки преследования на восьмом этапе Кубка мира в Солт-Лейк-Сити. Шопин занял 47-е место, допустив 6 промахов. Гонку выиграл французский спортсмен Кентен Фийон Майе.



«Впечатления, скорее всего, негативные, потому что результаты говорят сами за себя. Даже добавлять ничего не нужно. Необходимо работать и через Кубок России, чемпионат России доказывать свою состоятельность на следующий сезон. Конечно, у меня есть мотивация, если бы её не было, то никто бы не увидел меня на старте.

Ветер был послабее, но до последнего рубежа, вот на нем пришлось бороться с ним. Предыдущие три рубежа отработал неподобающе", — приводит слова Шопина сайт телеканала «Матч ТВ».