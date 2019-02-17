Херрман: в последних гонках я тратила слишком много времени на штрафные круги

Немецкая биатлонистка Денизе Херрман прокомментировала победу в гонке преследования на этапе Кубка мира в Солт-Лейк-Сити.

«Замечательные чувства! Солнечный день, мы обе с Франциской на пьедестале — это ещё лучше, чем ощущения от прошлых побед. В последних гонках я тратила слишком много времени на штрафные круги, но теперь рада возвращению в топ-3.



Мы провели здесь хорошую тренировку в непростых, ветренных условиях, и, думаю, это помогло мне в стрельбе. Последнее время я не была уверена в своей лёжке, поэтому сейчас очень довольна. Рада, что всю гонку держалась в лидерах. Я начала не очень быстро, немного придерживала себя, чтобы хорошо отработать на огневых, и всё удалось», — цитирует немку Biathlon.com.ua.