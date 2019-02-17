Васильев: высока вероятность, что Кайшева заработала место в сборной на ЧМ

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев, комментируя результаты женской гонки преследования на этапе Кубка мира по биатлону в Солт-Лейк-Сити, предположил, что прошедшая гонку без промахов Ульяна Кайшева, скорее всего, поедет в составе сборной России на чемпионат мира в Швецию.

«То, что Кайшева стрельнула «ноль», уже очень здорово. Тем более на такой тяжёлой высоте. Это уже значительное достижение. Да и в целом неплохой результат: с 20-й позиции поднялась на 11-ю. Ход, конечно, ещё подтягивать надо, но, может быть, к Эстерсунду будет в порядке. Но, думаю, вероятность того, что она заработала место в команде на чемпионате мира, высока.

Маргарита Васильева тоже молодец. То, что она снова в «пятнашке», — очень здорово. Она демонстрирует приятную стабильность. Мы же сейчас не говорим о спортсменках, которые будут рассчитывать на какие-то призовые позиции на чемпионата мира. Это, скорее всего, вряд ли. Но если на этом турнире они будут попадать в десятку, это уже здорово. Последние выступления Кайшевой и Васильевой, мне кажется, говорят о том, что у них есть все шансы рассчитывать на попадание в десятку", — цитирует Васильева «Матч ТВ».