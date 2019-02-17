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Непряева взяла бронзу в гонке на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Конье

Непряева взяла бронзу в гонке на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Конье
Другие / Лыжный спорт

На этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Конье (Италия) состоялась женская гонка классическим стилем с раздельным стартом на 10 км.

Победу одержала финская лыжница Кертту Нисканен. Бронзу взяла россиянка Наталья Непряева, четвёртое место заняла её соотечественница Юлия Белорукова. Пятой стала ещё одна россиянка — Алиса Жамбалова.

Кубок мира. Конь, Италия

Женщины. Гонка 10 км, классический стиль

1. Кертту Нисканен (Финляндия) – 27.24,8
2. Надин Фендрих (Швейцария) – +3,0
3. Наталья Непряева (Россия) – +12,6
4. Юлия Белорукова (Россия) – +14,4
5. Алиса Жамбалова (Россия) – +30,9...
18. Мария Истомина (Россия) – +1.14,0...
30. Анна Жеребятьева (Россия) – +1.31,2…
32. Лидия Дуркина (Россия) – +1.40,2.

Лыжные гонки. КМ-2018. Женщины. Гонка 10 км. Классический стиль
17 февраля 2019 года, воскресенье. 11:45 МСК
1
Кертту Нисканен
Финляндия
27:24.8
2
Надине Фендрих
Швейцария
+3.0
3
Наталья Непряева
Россия
+12.6
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