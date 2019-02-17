Хильдебранд: в пасьюте я выиграла второе место, а не проиграла первое

Немецкая биатлонистка Франциска Хильдебранд оценила выступление в гонке преследования на этапе Кубка мира в Солт-Лейк-Сити (США). Она заняла второе место.

«Могу сказать, что я выиграла второе место, а не проиграла первое. Это мой лучший результат в преследовании в карьере, очень рада такому результату. Мои поздравления Дениз, отличный финишный круг.



Я бежала последний круг так быстро, как только могла, ведь Дениз была за спиной — я видела её, пока бежала штрафной круг, она была близко. Отдала все силы, сделала всё, на что была способна, и даже больше, так что рада второму месту.

Рада, что снова смогла нащупать свою стрельбу. Постараюсь эти ощущения забрать в Эстерсунд», — цитирует немку Biathlon.com.ua.