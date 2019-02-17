Бобслеисты чуть не сбили человека на трассе на этапе КМ в Лейк-Плэсиде

На этапе Кубка мира по бобслею в Лейк-Плэсиде (США) произошла опасная ситуация.

Во время зачётного заезда экипажа из Монако на трассе оказался человек. Он в последний момент отскочил и избежал столкновения с бобом.

Видео можно посмотреть в «твиттере» CBC Olympics.

Напомним, на этапе Кубка мира в Лейк-Плэсиде российский экипаж пилота Максима Андрианова (Алексей Зайцев, Василий Кондратенко, Руслан Самитов) завоевал бронзу в соревнованиях четвёрок. Для российской сборной эта медаль стала второй в сезоне. В декабре прошлого года, на первом этапе Кубка мира в Сигулде (Латвия), Надежда Сергеева и Юлия Беломестных выиграли серебряные медали.

Следующий, финальный, этап Кубка мира пройдёт в Калгари (Канада) с 23 по 24 февраля.