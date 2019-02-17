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Российские гимнастки стали третьими на этапе Гран-при в Москве

Российские гимнастки стали третьими на этапе Гран-при в Москве
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Российские спортсменки заняли третье место в групповых упражнениях с пятью мячами на этапе Гран-при по художественной гимнастике в Москве.

Россиянки набрали 19,000 балла. Победу одержали японки (22,800), второе место заняли израильтянки (21,250).

Художественная гимнастика. Этап Гран-при в Москве

Групповые упражнения с пятью мячами

1. Япония — 22,800
2. Израиль — 21,250
3. Россия — 19,000

Напомним, вчера россиянка Дина Аверина одержала победу в многоборье на этапе Гран-при в Москве. Более 4 баллов уступила сестре Арина Аверина, ставшая второй. Тройку лучших замкнула Александра Солдатова.

Дина Аверина стабильно выступила во всех четырёх видах многоборья. Второй Дина была только в упражнении с мячом, где первенствовала ещё одна россиянка — Екатерина Селезнёва, ставшая четвёртой в многоборье.

«Художница» Дина Аверина выиграла этап Гран-при в Москве в многоборье
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