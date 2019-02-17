Ростовцев — об опоздании Гараничева: это непростительная вещь

Серебряный призёр Олимпийских игр Павел Ростовцев прокомментировал опоздание российского биатлониста Евгения Гараничева на старт гонки преследования на этапе Кубка мира в Солт-Лейк-Сити.



«Не знаю, какие причины были у Гараничева, чтобы опоздать на гонку. Но это беспрецедентный случай, когда спортсмен опаздывает и из-за этого просто не выходит на старт. Он профессиональный спортсмен, это его работа, он получает немалые деньги из бюджетов различных уровней, так что это непростительная вещь. Не знаю причин, почему так произошло, но такого быть не должно, мне кажется, это очередной показатель, как в целом в этом году организована работа в сборной страны.



Ничего воодушевляющего в результатах сборной России на североамериканских этапах Кубка мира нет. Нравятся места, которые занимает Ульяна Кайшева — где-то во второй десятке, для неё это, наверное, хорошо, ведь она неудачно стартовала в этом сезоне, здорово, что Логинов вошёл в призы. Но заметен организационный бардак — когда теряются винтовки, их не могут вывезти вместе с командой, когда Гараничев опаздывает на старт, кроме как бардаком назвать это не могу», — цитирует Ростовцева ТАСС.

Губерниев: не удивлён, что Гараничев опоздал. Он большой оригинал временами