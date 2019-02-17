Кашкаров: Губерниев сказал, что Гараничев «прошляпил» старт? Это некорректно

Олимпийский чемпион Юрий Кашкаров прокомментировал инцидент, связанный с опозданием российского биатлониста Евгения Гараничева на старт гонки преследования на восьмом этапе Кубка мира по биатлону в Солт-Лейк-Сити (США).

«В моей практике таких случаев не происходило. Но понятно, что это не единственный прецедент. Мы не знаем истинных причин того, что случилось. По своей ли воле Евгений пропустил старт или был на то какой-то повод. Поверьте, для любого спортсмена это очень болезненно. Любой спортсмен хочет участвовать в соревнованиях. Тем более, у Гараничева стартовая позиция была совсем не безнадёжная.

Губерниев сказал, что Евгений просто «прошляпил» старт? Пусть он эти выражения отставит для своих шоу! Не надо тащить их в биатлон. Он что, тренер сборной? Какое он имеет отношения к этому вопросу? Считаю, его высказывание очень некорректным.

Никакого порицания быть не может. Ситуация должна быть оценена адекватно. Гараничев сам себя наказал! Всё-таки это был личный старт. И этого уже достаточно", – приводит слова Кашкарова «Спорт день за днём».

Губерниев: не удивлён, что Гараничев опоздал. Он большой оригинал временами