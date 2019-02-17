Тихонов: на 99% это вина Гараничева, но он не миллиардер, чтобы его штрафовать

Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов прокомментировал опоздание Евгения Гараничева на старт в гонке преследования на этапе Кубка мира в Солт-Лейк-Сити (США).



«В опоздании на гонку в большей части виноват Гараничев, а не тренер. Мало ли где был тренер. Но это у нас ведь не первый случай. Шипулин, например, приходил на гонку без винтовки. Раз такие фрукты есть в команде, значит, кто-то за ними должен следить. Но в 99% это вина Гараничева. Как вообще можно опоздать на старт? Я этого не понимаю!



Стоит ли применять санкции? Он не миллиардер, чтобы его штрафовать. За нищенскую зарплату ещё и штрафовать! Штрафовать надо Кремль за то, что в таких условиях всё. Если завтра нам вдруг дадут чемпионат мира по лёгкой атлетике, мы его не проведём — нет ни одного стадиона. Даже в «Лужниках» убрали дорожку ради проклятого футбола, который сжирает все деньги на безграмотную игру. Спорта у нас нет, как и других отраслей», — цитирует Тихонова Sport24.

Ростовцев — об опоздании Гараничева: это непростительная вещь