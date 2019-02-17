Бородавко: к чемпионату мира Непряева подойдёт в хорошем состоянии

Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко прокомментировал выступление Натальи Непряевой в гонке на 10 км классическим стилем на этапе Кубке мира в Конье (Италия). Спортсменка заняла третье место.



«То, что Непряева попала на подиум и заняла третье место, достаточно неплохо. Как и было задумано по плану, здесь она должна была прорабатываться после сбора в горах. Пока ещё не совсем быстрые движения, пока ещё не видно нужных кондиций, необходимо ещё проделать за это время лёгкую скоростную работу. Думаю, к чемпионату мира она подойдёт в хорошем состоянии.



Наши цели и задачи на чемпионате мира — на каждой дистанции стараться попасть на подиум, бороться за медали. Сейчас трудно что-то сказать, поскольку многие сильнейшие спортсменки не выступали здесь, проходит подготовка, поэтому конкуренция будет очень жёсткой и серьёзной», — цитирует Бородавко ТАСС.

Непряева взяла бронзу в гонке на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Конье