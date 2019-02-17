Российская фигуристка Софья Самодурова спела песню рэпера Басты «Сансара».

Спортсменка выложила видео в своём «инстаграме».

Видео можно посмотреть в «инстаграме» Софьи Самодуровой.

Текущий сезон является для Самодуровой первым во взрослом фигурном катании. Спортсменка стала третьей на этапе Гран-при в США, второй — на этапе в Москве, в финале серии заняла пятое место. На чемпионате России Самодурова заняла шестое место.



На чемпионате Европы в Минске Самодурова победила в женском одиночном катании. По сумме двух программ 16-летняя россиянка набрала 213,84 балла. Второе место заняла Алина Загитова, в её активе 198,34 балла.

Самодурова выступит на чемпионате мира, который пройдёт с 18 по 24 марта в Сайтаме (Япония).