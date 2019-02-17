Большунов победил в гонке на 15 км на этапе КМ в Конье, Бессмертных – 3-й

На этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Конье (Италия) состоялась мужская гонка классическим стилем с раздельным стартом на 15 км.

Победу одержал россиянин Александр Большунов, Александр Бессмертных стал третьим.



Кубок мира. Конь, Италия



Мужчины. 15 км, классический стиль



1. Александр Большунов (Россия) — 34.48,4

2. Ииво Нисканен (Финляндия) – +43,7

3. Александр Бессмертных (Россия) – +55,9

4. Алексей Полторанин (Казахстан) – +1.00,8

5. Илья Порошкин (Россия) – +1.07,7

6. Евгений Белов (Россия) – +1.15,6

7. Мартин Ниенге (Норвегия) – +1.22,1

8. Ханс Кристер Холунд (Норвегия) – +1.27,5...

11. Сергей Устюгов (Россия) – +1.40,9...

15. Денис Спицов (Россия) – +1.53,7...

27. Илья Семиков (Россия) – +2.34,6

