Большунов победил в гонке на 15 км на этапе КМ в Конье, Бессмертных – 3-й

На этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Конье (Италия) состоялась мужская гонка классическим стилем с раздельным стартом на 15 км.
Победу одержал россиянин Александр Большунов, Александр Бессмертных стал третьим.
Кубок мира. Конь, Италия
Мужчины. 15 км, классический стиль
1. Александр Большунов (Россия) — 34.48,4
2. Ииво Нисканен (Финляндия) – +43,7
3. Александр Бессмертных (Россия) – +55,9
4. Алексей Полторанин (Казахстан) – +1.00,8
5. Илья Порошкин (Россия) – +1.07,7
6. Евгений Белов (Россия) – +1.15,6
7. Мартин Ниенге (Норвегия) – +1.22,1
8. Ханс Кристер Холунд (Норвегия) – +1.27,5...
11. Сергей Устюгов (Россия) – +1.40,9...
15. Денис Спицов (Россия) – +1.53,7...
27. Илья Семиков (Россия) – +2.34,6