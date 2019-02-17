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Большунов победил в гонке на 15 км на этапе КМ в Конье, Бессмертных – 3-й

Большунов победил в гонке на 15 км на этапе КМ в Конье, Бессмертных – 3-й
Другие / Лыжный спорт

На этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Конье (Италия) состоялась мужская гонка классическим стилем с раздельным стартом на 15 км.

Победу одержал россиянин Александр Большунов, Александр Бессмертных стал третьим.

Кубок мира. Конь, Италия

Мужчины. 15 км, классический стиль

1. Александр Большунов (Россия) — 34.48,4
2. Ииво Нисканен (Финляндия) – +43,7
3. Александр Бессмертных (Россия) – +55,9
4. Алексей Полторанин (Казахстан) – +1.00,8
5. Илья Порошкин (Россия) – +1.07,7
6. Евгений Белов (Россия) – +1.15,6
7. Мартин Ниенге (Норвегия) – +1.22,1
8. Ханс Кристер Холунд (Норвегия) – +1.27,5...
11. Сергей Устюгов (Россия) – +1.40,9...
15. Денис Спицов (Россия) – +1.53,7...
27. Илья Семиков (Россия) – +2.34,6

Лыжные гонки. КМ-2018. Мужчины. Гонка 15 км. Классический стиль
17 февраля 2019 года, воскресенье. 14:30 МСК
1
Александр Большунов
Россия
34:48.4
2
Ийво Нисканен
Финляндия
+43.7
3
Александр Бессмертных
Россия
+55.9
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