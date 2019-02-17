«Норильский никель» повторно разгромил «Ухту» в мини-футбольной Суперлиге

В ответном матче 13-го тура чемпионата России по мини-футболу среди команд Суперлиги «Норильский никель» разгромил «Ухту» со счётом 7:2, тем самым продлив выигрышную серию до пяти игр.

В составе хозяев площадки дублями отметились Руслан Кудзиев и Телес Мартинс Тьяго, по одному мячу забили Исмаил Гибадуллин, Данил Кутузов и Павел Сучилин. У «Ухты» голы в активе Александра Кузьминых и Антона Рудых.

«Норильский никель» набрал 44 очка и занимает пятое место в турнирной таблице. «Ухта» (12) — на последнем, 10-м месте.

Мини-футбол. Чемпионат России. Суперлига

13-й тур. Ответный матч

«Норильский никель» — «Ухта» — 7:2 (1:0).

Голы: Кудзиев, 25, 35, Гибадуллин, 27, Кутузов, 34, Тьяго, 37, 42, Сучилин, 38 — Кузьминых, 36, Рудых, 37.



Первый матч — 6:1.