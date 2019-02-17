Текстовая трансляция супермикста на этапе КМ по биатлону в Солт-Лейк-Сити

Сегодня на восьмом этапе Кубка мира по биатлону в Солт-Лейк-Сити (США) состоится одиночная смешанная эстафета. Старт будет дан в 20:10 мск.



За Россию побегут Сергей Корастылёв и Ульяна Кайшева, они заявлены под седьмым номером.



«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию соревнований:

текстовая онлайн-трансляция супермикста на этапе Кубка мира по биатлону в Солт-Лейк-Сити.

Кубок мира. 8-й этап. Солт-Лейк-Сити, США

Супермикст

1. Эрленд Бьонтегорд – Ингрид Ландмарк Тандреволд (Норвегия)

2. Симон Эдер – Лиза Тереза Хаузер (Австрия)

3. Дмитрий Пидручный – Юлия Джима (Украина)

4. Антонин Гигонна – Жюлия Симон (Франция)

5. Габриэль Стегмайр – Йоханна Скоттхайм (Швеция)

6. Кристиан Гоу – Розанна Кроуфорд (Канада)

7. Сергей Корастылёв – Ульяна Кайшева (Россия)

8. Роман Реес – Франциска Пройс (Германия)

9. Микито Татидзаки – Фуюко Татидзаки (Япония)

10. Томаш Крупчик – Вероника Виткова (Чехия).