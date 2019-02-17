Текстовая трансляция супермикста на этапе КМ по биатлону в Солт-Лейк-Сити

Сегодня на восьмом этапе Кубка мира по биатлону в Солт-Лейк-Сити (США) состоится одиночная смешанная эстафета. Старт будет дан в 20:10 мск.
За Россию побегут Сергей Корастылёв и Ульяна Кайшева, они заявлены под седьмым номером.
«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию соревнований:
текстовая онлайн-трансляция супермикста на этапе Кубка мира по биатлону в Солт-Лейк-Сити.
Кубок мира. 8-й этап. Солт-Лейк-Сити, США
Супермикст
1. Эрленд Бьонтегорд – Ингрид Ландмарк Тандреволд (Норвегия)
2. Симон Эдер – Лиза Тереза Хаузер (Австрия)
3. Дмитрий Пидручный – Юлия Джима (Украина)
4. Антонин Гигонна – Жюлия Симон (Франция)
5. Габриэль Стегмайр – Йоханна Скоттхайм (Швеция)
6. Кристиан Гоу – Розанна Кроуфорд (Канада)
7. Сергей Корастылёв – Ульяна Кайшева (Россия)
8. Роман Реес – Франциска Пройс (Германия)
9. Микито Татидзаки – Фуюко Татидзаки (Япония)
10. Томаш Крупчик – Вероника Виткова (Чехия).