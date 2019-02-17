Елисеев: сбор в Италии завершён, поработали хорошо

Биатлонист Матвей Елисеев сообщил, что российские спортсмены, не выступающие на этапах Кубка мира в Северной Америке, завершили сбор в Италии.



«Осваиваю левитацию с картошечной грацией. Сбор окончен, поработали хорошо! Минск, встретимся на чемпионате Европы», — написал Елисеев в своём «инстаграме».

Фото можно посмотреть в «инстаграме» Матвея Елисеева.

В общем зачёте Кубка мира по биатлону Елисеев занимает 29-е место.

Напомним, 20 февраля в Раубичах стартует чемпионат Европы по биатлону. Обновленный в 2014 году спорткомплекс впервые проведет серьёзные взрослые соревнования. Турнир пройдёт с 20 по 24 февраля в 4 дисциплинах — индивидуальная гонка, спринт, преследование, а также смешанные эстафеты.