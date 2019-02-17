Золото Большунова, бронза Бессмертных и Непряевой — в видеообзоре КМ в Италии

Представляем видеообзор гонок с раздельным стартом на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Конье (Италия).

В мужской гонке классическим стилем на 15 км победу одержал россиянин Александр Большунов, опередивший ставшего вторым финна Ииво Нисканена на 47 секунд. На третью ступень пьедестала почёта поднялся ещё один россиянин Александр Бессмертных. В шестёрку сильнейших также вошли Илья Порошкин и Евгений Белов. Сергей Устюгов занял 11-е место.

В женской гонке классическим стилем на 10 км первенствовала финская лыжница Кертту Нисканен, на 3 секунды опередившая швейцарку Надин Фендрих. В борьбе за бронзу россиянка Наталья Непряева выиграла 1,8 секунды у соотечественницы Юлии Белоруковой. Пятой стала ещё одна россиянка — Алиса Жамбалова.