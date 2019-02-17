Горнолыжник Хиршер выиграл ЧМ в слаломе, Хорошилов — 15-й

Австрийский спортсмен Марсель Хиршер одержал победу в слаломе на чемпионате мира по горнолыжному спорту, который проходит в Оре (Швеция). Призёрами соревнований стали его соотечественники Марио Матт и Марко Шварц. Впервые в истории представители одной страны заняли весь подиум в мужском горнолыжном слаломе на чемпионате мира.

Лучший результат из российских горнолыжников показал Александр Хорошилов, ставший 15-м. Павел Трихичев по сумме двух попыток занял 31-е место.

Горные лыжи. Чемпионат мира. Оре, Швеция

Слалом. Мужчины

1. Марсель Хиршер (Австрия) — 2.05,86

2. Марио Матт (Австрия) — 2.06,51

3. Марко Шварц (Австрия) — 2.06,62…

15. Александр Хорошилов (Россия) — 2.07,85…

31. Павел Трихичев (Россия) — 2.12,51.