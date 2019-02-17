«Летающий лыжник» Кобаяси выиграл этап Кубка мира в Германии, Климов — 13-й

Японец Рёю Кобаяси одержал победу на этапе Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина в Виллингене (Германия). Второе место занял немец Маркус Айзенбихлер, на третью ступень пьедестала почёта поднялся поляк Петр Жила. Преимущество Кобаяси над преследователями составило более 20 баллов. Японец в двух попытках улетел на 146 и 144 м. Также два прыжка за 140 м совершил только Айзенбихлер (140 и 141,5).

Российский «летающий лыжник» Евгений Климов с прыжками на 133 и 134,5 м стал 13-м. В первой попытке Климов стал 16-м, во второй – 9-м.

Прыжки на лыжах с трамплина. Этап Кубка мира. Виллинген, Германия

Мужчины

1. Рёю Кобаяси (Япония) – 274,4.

2. Маркус Айзенбихлер (Германия) – 252,8.

3. Петр Жила (Польша) — 250,0…

13. Евгений Климов (Россия) — 233,1.