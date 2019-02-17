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Гараничев не выступит в смешанной эстафете на этапе КМ в Солт-Лейк-Сити

Гараничев не выступит в смешанной эстафете на этапе КМ в Солт-Лейк-Сити
Другие / Биатлон

Российский биатлонист Евгений Гараничев, заявленный на смешанную эстафету на этапе Кубка мира в Солт-Лейк-Сити, не примет участия в гонке, сообщил тренер резервной мужской сборной Сергей Белозёров.

«Евгений не побежит гонку, у него было недомогание, которое перешло в боли в горле, вместо него побежит Поварницын», — приводит слова Белозёрова «Матч ТВ».

Смешанная эстафета на восьмом этапе Кубка мира состоится в ночь на 18 февраля мск. В составе сборной России выступят Александр Поварницын, Александр Логинов, Лариса Куклина и Маргарита Васильева.

Гараничев на этапе Кубка мира в Солт-Лейк-Сити стал лучшим из россиян в спринте, заняв 15-е место. На старт в гонке преследования Евгений опоздал и был дисквалифицирован.

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