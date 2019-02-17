Италия выиграла супермикст на этапе Кубка мира в Солт-Лейк-Сити, Россия — 11-я

Российские биатлонисты Сергей Корастылёв и Ульяна Кайшева заняли 11-е место в супермиксте на восьмом этапе Кубка мира в Солт-Лейк-Сити.

Победу одержали итальянцы Лукас Хофер и Доротея Вирер, вторыми финишировали австрийцы Симон Эдер и Лиза Тереза Хаузер. Бронзовыми призёрами стали Антонен Гигонна и Жулия Симон.

Корастылёв и Кайшева показали неплохую стрельбу, первый и четвёртый этапы россияне и вовсе прошли без промахов. Однако ходом и Корастылёв, и Кайшева значительно отстали от соперников.

Супермикст на Кубке мира впервые проходил по экспериментальным правилам: стартовали мужчины, а финишировали женщины.

Биатлон. Кубок мира. Восьмой этап. Солт-Лейк-Сити, США

Супермикст

1. Италия (Лукас Хофер, Доротея Вирер) – 35.27,9 (0+6).

2. Австрия (Симон Эдер, Лиза Тереза Хаузер) – отставание 22,9 (0+2).

3. Франция (Антонен Гигонна, Жулия Симон) — +50,2 (1+8)…

11. Россия (Сергей Корастылев, Ульяна Кайшева) — +1.49,9 (0+4).