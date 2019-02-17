Женская сборная России взяла бронзу ЧЕ по мини-футболу, обыграв Украину

Женская сборная России завоевала бронзовые медали чемпионата Европы по мини-футболу. В матче за третье место российские футболистки в серии пенальти обыграли команду Украины со счётом 3:2. Основное время матча завершилось вничью – 2:2. Россиянки усилиями Дины Даниловой и Виктории Лебедевой к перерыву вели в счёте 2:1, у соперниц отличилась Снежана Воловенко. Но во втором тайме украинки сравняли счёт, гол с пенальти забила Юлия Титова.

Пенальти в составе сборной России реализовали Мария Филисова, Александра Чернова и Ксения Олькова.

Мини-футбол. Чемпионат Европы. Женщины

Матч за третье место

Россия – Украина – 2:2 (2:1, 0:1, по пенальти – 3:2).

Голы: Данилова, 9, Лебедева, 15 – Воловенко, 18, Титова, 29.