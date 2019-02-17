Кайшева: стрельба получилась, а по скорости пока не можем так же хорошо

Российская биатлонистка Ульяна Кайшева подвела итоги выступления на северо-американских этапах Кубка мира. В супермиксте Кайшева и Сергей Корастылёв при хорошей стрельбе (4 дополнительных патрона на двоих) стали только 11-ми.

«Лыжи ехали, как и у соперниц, которые бежали со мной рядом, вполне нормально. Старалась так же, как и на Кубке IBU, даже стрельба получилась чуть получше, у Сергея, к сожалению, похуже, ведь на Кубке IBU он вообще не промахивался, а вот по скорости пока мы не можем так же хорошо.

Дальше у меня, возможно, получится выступить на чемпионате мира. Не знаю точно пока, но еду на сбор в Питер. Проявить себя до чемпионата мира больше возможности не будет, разве что контрольные старты», — сказала Кайшева в эфире «Матч ТВ».