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Кайшева: стрельба получилась, а по скорости пока не можем так же хорошо

Фото: РИА Новости
Кайшева: стрельба получилась, а по скорости пока не можем так же хорошо
Другие / Биатлон

Российская биатлонистка Ульяна Кайшева подвела итоги выступления на северо-американских этапах Кубка мира. В супермиксте Кайшева и Сергей Корастылёв при хорошей стрельбе (4 дополнительных патрона на двоих) стали только 11-ми.

«Лыжи ехали, как и у соперниц, которые бежали со мной рядом, вполне нормально. Старалась так же, как и на Кубке IBU, даже стрельба получилась чуть получше, у Сергея, к сожалению, похуже, ведь на Кубке IBU он вообще не промахивался, а вот по скорости пока мы не можем так же хорошо.

Дальше у меня, возможно, получится выступить на чемпионате мира. Не знаю точно пока, но еду на сбор в Питер. Проявить себя до чемпионата мира больше возможности не будет, разве что контрольные старты», — сказала Кайшева в эфире «Матч ТВ».

Италия выиграла супермикст на этапе Кубка мира в Солт-Лейк-Сити, Россия — 11-я
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