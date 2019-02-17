Т. Тарасова поработала судьёй на Матче всех звёзд Единой лиги ВТБ

Известный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова рассказала, что в последнее время ей приходится комментировать не только свой любимый вид спорта. Например, сегодня, 17 февраля, она поработала судьёй на Матче звёзд Единой лиги ВТБ.

«Сегодня поработала судьёй на Матче всех звёзд Единой лиги ВТБ по баскетболу между Звёздами России и Звёздами мира. Пришлось почитать баскетбольные правила. Осваиваю смежные специальности. А то у Урганта борьбу комментировала. Кстати, с Ваней встретились и здесь», — написала Тарасова на своей странице в «Инстаграме».

Фото доступно в «инстаграме» Татьяны Тарасовой.

Команда Звёзд мира одержала победу над командой Звёзд России в Матче звёзд Единой лиги ВТБ со счётом 118:115.