Текстовая трансляция смешанной эстафеты на этапе КМ по биатлону в Солт-Лейк-Сити

В ночь на 18 февраля мск восьмой этап Кубка мира по биатлону в Солт-Лейк-Сити (США) завершит смешанная эстафета 2x6 + 2x7,5 км. Старт будет дан в 00:05.



В составе сборной России побегут Александр Поварницын, Александр Логинов, Лариса Куклина и Маргарита Васильева. У российской команды 4-й стартовый номер из 14 команд-участниц.



Первоначально на смешанную эстафету был заявлен Евгений Гараничев, но он приболел, и тренеры заменили его на Поварницына.

Смешанные эстафеты на Кубке мира впервые проходят по новым правилам, опробованным на Кубке IBU: первые этапы бегут мужчины, а финишировать доверено женщинам.



«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию соревнований:

текстовая онлайн-трансляция смешанной эстафеты на этапе Кубка мира по биатлону в Солт-Лейк-Сити.

Гараничев не выступит в смешанной эстафете на этапе КМ в Солт-Лейк-Сити