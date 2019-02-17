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Текстовая трансляция смешанной эстафеты на этапе КМ по биатлону в Солт-Лейк-Сити

Текстовая трансляция смешанной эстафеты на этапе КМ по биатлону в Солт-Лейк-Сити
Другие / Биатлон

В ночь на 18 февраля мск восьмой этап Кубка мира по биатлону в Солт-Лейк-Сити (США) завершит смешанная эстафета 2x6 + 2x7,5 км. Старт будет дан в 00:05.

В составе сборной России побегут Александр Поварницын, Александр Логинов, Лариса Куклина и Маргарита Васильева. У российской команды 4-й стартовый номер из 14 команд-участниц.

Первоначально на смешанную эстафету был заявлен Евгений Гараничев, но он приболел, и тренеры заменили его на Поварницына.

Смешанные эстафеты на Кубке мира впервые проходят по новым правилам, опробованным на Кубке IBU: первые этапы бегут мужчины, а финишировать доверено женщинам.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию соревнований:
текстовая онлайн-трансляция смешанной эстафеты на этапе Кубка мира по биатлону в Солт-Лейк-Сити.

Гараничев не выступит в смешанной эстафете на этапе КМ в Солт-Лейк-Сити
Кубок мира по биатлону. Избежит ли Россия позора в смешанной эстафете? LIVE
Все события 17 февраля на этапе Кубка мира по биатлону в Солт-Лейк-Сити. Новости, важные факты, фишки дня, фото, видео — в нашей хронике.
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