Победа Италии и небыстрый ход России — в обзоре супермикста в Солт-Лейк-Сити

Представляем видеообзор супермикста на восьмом этапе Кубка мира по биатлону в Солт-Лейк-Сити.

Победу одержали итальянцы Лукас Хофер и Доротея Вирер, вторыми финишировали австрийцы Симон Эдер и Лиза Тереза Хаузер. Бронзовыми призёрами стали Антонен Гигонна и Жулия Симон.

Российские биатлонисты Сергей Корастылёв и Ульяна Кайшева заняли 11-е место. Корастылёв и Кайшева показали неплохую стрельбу, использовав на двоих четыре дополнительных патрона. Первый и четвёртый этапы россияне и вовсе прошли без промахов. Лучше в топ-10 стреляли только серебряные призёры из Австрии. Однако ходом и Корастылёв, и Кайшева значительно отстали от соперников. К финишу уже на 1.49,9.

Супермикст на Кубке мира впервые проходил по экспериментальным правилам, опробованным на Кубке IBU: стартовали мужчины, а финишировали женщины.

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