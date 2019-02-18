Логинов рассказал, как Гараничев опоздал на старт гонки преследования

Российский биатлонист Александр Логинов объяснил, как получилось, что Евгений Гараничев опоздал на старт гонки преследования на этапе Кубка мира в Солт-Лейк-Сити.

«Как-то скомкано всё получилось. Я тоже думал, что старт немного позже. Думал, что у нас есть пара-тройка минут для разминки, а оказалось, уже старт. А Женя, видимо, был в вакс-кабинке – переобувался или переодевался. Как раз этих минут ему не хватило.

Причём всё это было на моих глазах, я в это момент стоял в зоне старта и видел, как до Жениного старта оставалось десять секунд, и он забегал в стартовый городок.

Но он не унывает. Я зашёл, сказал: «Бывает». Он ответил: «Обидно, но уже ничего не сделаешь, ничего не изменишь», – сказал Логинов в программе «Биатлон с Дмитрием Губерниевым».