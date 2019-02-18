Орсер рассказал, за счёт чего Медведева может превзойти Трусову и Щербакову

Тренер двукратной чемпионки мира и Европы фигуристки Евгении Медведевой канадец Брайан Орсер рассказал, за счёт чего взрослые фигуристки могут превзойти 14-летних юниорок Александру Трусову и Анну Щербакову.

«Да, эти девочки удивительные. И очень трудолюбивые. Сейчас их время блистать. Нам же необходимо работать над скоростью и качеством элементов — прыжков, вращений, дорожек. Ну, и, конечно, показывать взрослое катание, запоминающиеся выступления. Этим нужно выделяться.

В женском одиночном катании нам вообще следует подумать о долголетии. Нам нужны такие фигуристки, как Каролина Костнер, выступления которой и в 30 лет никого не оставляли равнодушным», — приводит слова Орсера «Российская газета».